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Sivas'ta üniversite kampüsüne yıldırım düştü

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne yıldırım düştü, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sivas'ta üniversite kampüsüne yıldırım düştü
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne yıldırım düştü, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sivas’ta akşam saatlerinde gök gürültüsü ve sağanak yağış etkili oldu. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Cumhuriyet Üniversitesi kampusu içerisinde yer alan hastane inşaatın şantiyesine yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. Olayda olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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