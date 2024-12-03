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Soğuk hava buz sarkıklarıyla görsel şölene dönüştü

Yozgat'ta etkili olan soğuk hava, doğada eşsiz görüntüler oluşturdu. Ağaç ve çalıların üzerinde oluşan buz sarkıkları, buzdan heykelleri andıran görünümüyle görenleri hayran bırakıyor.

Soğuk hava buz sarkıklarıyla görsel şölene dönüştü
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta etkili olan soğuk hava, doğada eşsiz görüntüler oluşturdu. Ağaç ve çalıların üzerinde oluşan buz sarkıkları, buzdan heykelleri andıran görünümüyle görenleri hayran bırakıyor.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte ağaç dallarında ve çalılar üzerinde oluşan buz sarkıkları, buzdan heykelleri andırıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kampüsünde yer alan ağaç ve çalılar soğuk havanın etkisi ile dondu. Donan çalı ve ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Öğrenciler kampüste oluşan bu görüntüyü merak edip yakından inceledi.

İHA
Kayseri Gündem

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