Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Kırşehir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan S.A.’yı yakaladı. Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan S.A., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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