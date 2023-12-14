Şüpheli araçtan 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir araçta 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda battaniyeye sarılı 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ile 5 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili N.K.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.