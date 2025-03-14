Talas'ın Antika Pazarı tuttu: Melikgazi de açıyor

Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi’nde yeni yapmış olduğu Dedeman Parkı’nda, ilçede ilk defa düzenleyeceği Antika Pazarı’nın kapılarını açıyor.

“Nostalji Severlerin Yeni Durağı Olacak”

Antika tutkunlarını ve anılarını tazelemek isteyen tüm vatandaşları Antika Günleri’ne davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemiz, 2025 yılında yine birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Şehir merkezinde yeni yapmış olduğumuz Dedeman Parkı'nın hemen yanı başında hazırladığımız alanda her ayın 3. pazar günü Antika Günleri düzenleyeceğiz. Antika eşyaların hepsinin ayrı bir hatırası, ayrı bir hikayesi var. Melikgazi’mizde inşallah yine güzel, farklı bir etkinlik olacak. Kayserili hemşehrilerimizi anılarla buluşturacağız. Her ayın 3. pazar günü antika severler ve koleksiyonerleri bu etkinliğimizde misafir edeceğiz. Antikacılarımız farklı dönemlere ait değerli eşyaları, ürünleri sergileyerek ziyaretçilere nostaljik bir alışveriş deneyimi sunacak. Dolayısıyla bu pazarda hemşehrilerimize antika kültürünü yaşatma fırsatı da bulacağız. Şehir merkezinde eski eşyaları toplayıp satan antikacılarımız var. Bu güzel organizasyon hem antikacılarımıza ticari anlamda bir fırsat hem de şehrimiz için kültürel açıdan bir fırsat. Antika Günleri’ni yapacağımız yer şehir merkezinde olması hasebiyle ulaşımı çok kolay ve rahat. 16 Mart Pazar günü Dedeman Parkı’nın yanında bulunan Nazım Toker Sanat Merkezi'nin önünde sabah saat 10.00 ve akşam 17.00 arasında düzenleyeceğimiz ‘Antika Günleri’ne herkesi bekliyoruz.” dedi.