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Talas'ın Çanakkale Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi', açıldığı günden bu yana büyük ilgi gördü. Açılışından bu yana geçen 11 ayda, müzeyi tam 129 bin 953 kişi ziyaret etti.

Talas'ın Çanakkale Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Çanakkale Ruhu Yaşatılıyor

Başkan Yalçın’ın özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla başlattığı ve 9 Ocak’ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müze, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında, tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konakta yer alan müze, adeta ziyaretçilerini Çanakkale Savaşı’nın içine çekiyor.

Önemli Günlerde Yoğun İlgi

Müze, özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerde yoğun ilgi görüyor. 30 Ağustos'ta müzeyi bir günde rekor sayıda ziyaretçi, tam 3 bin 580 kişi ziyaret etti.

Zengin Koleksiyon

Müzede, Çanakkale Savaşı, Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin özel eser sergileniyor. Toplam 5 bölümden oluşan müze binasında 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Ayrıca, 5 bin 400 kitabın yer aldığı sergi ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Unutulmaz Deneyim

Ziyaretçiler, müzede sergilenen eserlerden büyük keyif aldıklarını ve heyecanlandıklarını belirtiyorlar. Müze, milli ve manevi duyguların zirve yaptığı anlarla dolu bir deneyim sunuyor.

Haber Merkezi

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