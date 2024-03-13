Talas'ın Kırsalda Ramazan Etkinlikleri'nin ilk durağı Süleymanlı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri, bu yıl da kırsal mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinliğin ilk durağı Talas’ın Süleymanlı Mahallesi oldu.

Çocukların da zaman zaman oyuna dahil olduğu etkinlikte Hacivat ve Karagöz, yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşti. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşacak organizasyon, bugün ise Çatakdere Mahallesi ile devam edecek.

Çocuklardan başkan amcalarına teşekkür

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Süleymanlı Mahalle Muhtarı Ömer Şahin, iftar sonrası özellikle çocukları çok mutlu eden güzel bir organizasyon düzenlendiğini ifade etti.

Mutlulukları her halinden belli olan çocuklar da çok eğlendiklerini belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.