Talas'ta bu pazar 'Maharetli Eller'in günü

Talas'ta bu hafta yine 'Maharetli Eller' haftası. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', 21 Nisan Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas'ta bu pazar 'Maharetli Eller'in günü
Kayseri GündemEditör

Talas’ta bu hafta yine “Maharetli Eller” haftası. Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, 21 Nisan Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Talas'ta bu pazar 'Maharetli Eller'in günü
Talas'ta bu pazar 'Maharetli Eller'in günü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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