Talas’ta Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruluyor

Bununla birlikte muhtemel bir deprem veya afet durumunda kullanılmak üzere Başakpınar Asfalt Şantiyemizin yanındaki 30 bin metrekarelik alanda 103 konteynerlik Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruyoruz” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Ağustos Marmara Depreminin 24. yıldönümünde ilçede yaptıkları depreme yönelik çalışmaları değerlendirdi. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını söyleyen Yalçın, Depreme her zaman hazırlıklı olmak zorunda olduklarını dile getirdi. Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini bir yandan da geçici barınma merkezi oluşturduklarını ifade eden Yalçın, “Şu anda Talas’ta 41 noktada kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Depreme dayanıklı binalarla daha güvenli bir ortam oluşturuyoruz. Bununla birlikte muhtemel bir deprem veya afet durumunda kullanılmak üzere Başakpınar Asfalt Şantiyemizin yanındaki 30 bin metrekarelik alanda 103 konteynerlik Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Bunlara ilave olarak ilçedeki nüfus yoğunluğuna göre park ve meydanlara Acil Durum Konteyneri yerleştirdiklerini dile getiren Başkan Yalçın, “İlkini Mevlana Mahalle Meydanına, ikincisini Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Parkına koyduğumuz ‘Acil Durum Konteyneri’ ile muhtemel deprem veya diğer afetler için tedbir alıyoruz. İçerisinde acil yardım müdahale malzemelerinden jeneratöre, battaniyeden megafon, radyo, el feneri ve ilk yardım çantasına kadar her türlü acil yaşamsal malzemenin yer aldığı acil durum konteynerinin sayısını ilçe genelinde 20’ye çıkarmaya planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YAPACAĞIMIZ İŞ TÜRKİYE’DE BELKİ DE BİR KIVILCIM OLACAK’

Afet öncesi, afet anı ve sonrasındaki kriz yönetimi için de Talas Belediyesi Afet ve Kent Bilgi Sistemini kurmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Yalçın, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Afet anındaki çalışmalara altyapı oluşturmak için bir sistem geliştiriyoruz. Tek bir ekranla ulaşılabilecek 3 boyutlu haritalarla afete yönelik tüm riskler analiz edilip afet anında ve sonrasında krizi yönetebileceğiz. Mesela depremde binalarda oluşacak hasarlar, saatler içinde bu sistemle öğrenilebilecek. Hangi binada kaç kişinin bulunduğu tespit edilebilecek. Bunun koordinasyonunu sağlamak amacıyla da Afet İşleri Müdürlüğünü kurduk. Bu sistemle bütün devlet kurumları tek bir sistemde toplanarak afette hızlı ve koordineli bir çalışma sağlanacak. İnşallah Türkiye’ye örnek bir iş yapmış olacağız. Bizim bu yapacağımız iş Türkiye’de belki de bir kıvılcım olacak” diye konuştu.