Talas'ta Mehmet Kemiksiz gönüllere dokundu

Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan tasavvuf müziğinin sevilen ismi Mehmet Kemiksiz, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Kayserilileri ilahilerle doyurdu.

Talas'ta Mehmet Kemiksiz gönüllere dokundu
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı’nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan tasavvuf müziğinin sevilen ismi Mehmet Kemiksiz, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Kayserilileri ilahilerle doyurdu.

Osmanlı Kültür Sokağı’nın sonunda kurulan etkinlik çadırında düzenlenen konsere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, AK Parti ve MHP temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konserin başında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; sanatçı Mehmet Kemiksiz’in kendisinin önemli bir dostu olduğunu belirterek, “Tasavvuf musikisini hem televizyonlarda hem de sahnelerde en iyi şekilde temsil eden güzel bir sanatçımız. Hem de son zamanlarda çok fazla bestesiyle Türk Tasavvuf Musikisinin yeniden canlanması, sonraki nesillere aktarılması yolunda çok güzel hizmetler yapıyor. Nice güzel ramazanlara ulaşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum.” dedi. Başkan Yalçın konuşmasının ardından sanatçı Mehmet Kemiksiz’e Yaman Dede ile Benim Adım Talas kitabı ve çiçek takdim etti.

Mehmet Kemiksiz de sanat müziğinden tasavvufa geniş bir yelpazedeki eserlerden oluşan unutulmaz bir konser verdi.

Talas'ta Mehmet Kemiksiz gönüllere dokundu
Talas'ta Mehmet Kemiksiz gönüllere dokundu
Talas'ta Mehmet Kemiksiz gönüllere dokundu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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