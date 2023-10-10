Talas'ta söyleşi günleri devam ediyor

Araştırmacı, yazar ve akademisyenler, Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek programla öğrencilerle buluşacak.

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  • 10.10.2023 14:39
  • Güncelleme: 10.10.2023 16:21
Talas'ta söyleşi günleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Araştırmacı, yazar ve akademisyenler, Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek programla öğrencilerle buluşacak.

Kente gelen araştırmacı ve akademisyenler, Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelecek. Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak 13 Ekim Cuma günü Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Tarihçi Yazar Emel Engin’in yer alacağı programda tarihseverlerin merak ettiği konular masaya yatırılacak. Saat 14.00’te Vahdettin Engin’in öğrencilerle buluşacağı programda 16.00’da da Emel Engin’in söyleşisi başlayacak.

Öte yandan 21-22 Ekim tarihlerinde ise yine alanında uzman birbirinden değerli araştırmacılar 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde konferanslarına devam edecek. Zekeriya Efiloğlu, Seyit Ali Kahraman ve Ertan Özyiğit’in yer alacağı programda ayrıca ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki de vatandaşlarla bir araya gelerek merak edilen soruları cevaplayacak.

İHA

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