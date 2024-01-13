Talas, üç ayları muhteşem Kuran ziyafeti ile karşıladı

Talas Belediyesi, üç ayların gelişini hazırladığı muhteşem Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle karşıladı.

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  • 13.01.2024 11:26
  • Güncelleme: 13.01.2024 12:46
Talas, üç ayları muhteşem Kuran ziyafeti ile karşıladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, üç ayların gelişini hazırladığı muhteşem Kur’an-ı Kerim ziyafetiyle karşıladı.

Üç ayların başlamasıyla birlikte hissedilen manevi atmosfere katkı sağlamak amacıyla hazırlanan programda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin önde gelen hafızları Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Talas girişinde bulunan Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ilgisi büyük oldu. 2022 Ezan Okuma Dünya Birincisi Muhsin Kara, 2022 Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Adem Bilgetay, Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin, Konya Meram Sarraflar Camii İmam Hatibi Mehmet Erarabacı ve Talas Çardakbaşı Camii İmam Hatibi Fatih Demirkoparan’ın sesleriyle unutulmaz bir Kur’an gecesi yaşattığı programda Ender Doğan da ilahileriyle davetlilere hoş bir gece sundu. Program öncesi kürsüye gelerek vatandaşlara hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, salonu dolduran vatandaşların üç aylarını tebrik ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi;

"Hepinizin üç aylarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Çok değerleri hocalarımız burada bizim gönül pınarlarımızı coşturuyor. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Gönüllerimizin pasını silen bu program üç ayları coşkulu karşılamamıza vesile olsun. Bu programa ‘Üç ayları karşılama programı’ dedik. Geçen yıl da ilkini yapmıştık. Rabbim ömür verdikçe aynı tarihte üç ayları yine karşılayacağız inşallah. Kutlu bir zaman dilimine girdik, duaların makbul olduğu güzel anları yaşıyoruz. Bu münasebetle Müslüman kardeşlerimizin sulhu ve selameti için de dua ediyoruz. Nice güzel Ramazanlarda, üç aylarda buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.”

Daha sonra hafızların Kur’an tilaveti ve Ender Doğan’ın seslendirdiği ilahilerle devam eden gece, Başkan Yalçın’ın hafızlara ve sanatçı Ender Doğan’a çiçek takdimiyle sona erdi. Program sonunda konuşan, salonu doldurarak gecenin muhteşem atmosferine ortak olan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Hatay İskenderun’dan Kayseri’ye misafir gelen Mehmet Gedik isimli bir vatandaş, programı çok beğendiğini ifade ederek; "Programı çok güzel buldum. Başkan Bey’e çok teşekkür ederim. Allah böyle yöneticilerimizin yokluklarını vermesin” dedi. Mehmet Berat isimli genç bir vatandaş da, programı çok beğendiğini belirterek Başkan Yalçın’a "Allah onun sevaplarını arttırsın, böyle programlar yapmasını nasip etsin" duasında bulundu.

Programla ilgili konuşan Mürsel Tekden isimli bir vatandaş da memnuniyetini; “Program mükemmel, Allah razı olsun" ifadeleriyle dile getirdi.

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İHA

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