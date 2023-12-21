Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı karnesi
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk yarıyı 16 puanla 11. sırada tamamladı.
- 21.12.2023 12:51
- Güncelleme: 21.12.2023 12:51
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk yarıyı 16 puanla 11. sırada tamamladı.
2023-2024 futbol sezonu TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, 14 hafta süren ilk yarıda 16 puanla 11. sırada tamamladı. 14 maçta 5 galibiyet,1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamlayan Talasgücü Belediyespor, rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü.
Talasgücü Belediyespor’un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:
1.Hafta Tarsus İdman Yurdu 3-2 Talasgücü Belediyespor
2.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-0 Mardin 1969
3.Hafta Ayvalıkgücü Belediyespor 2-1 Talasgücü Belediyespor
4.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Gümüşhanespor
5.Hafta Aliağa Futbol A.Ş 3-0 Talasgücü Belediyespor
6.Hafta Talasgücü Belediyespor 0-1 Kırıkkalegücü
7.Hafta Kepez Belediyespor 4-1 Talasgücü Belediyespor
8.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-0 Edirnespor
9.Hafta İnegöl Kafkasspor 3-0 Talasgücü Belediyespor
10.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-0 Karabük İdman Yurdu
11.Hafta 52 Orduspor FK 0-0 Talasgücü Belediyespor
12.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Sinopspor
13.Hafta Artvin Hopaspor 3-0 Talasgücü Belediyespor
14.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-0 Malatya Arguvanspor