Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı karnesi

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk yarıyı 16 puanla 11. sırada tamamladı.

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  • 21.12.2023 12:51
  • Güncelleme: 21.12.2023 12:51
Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı karnesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ilk yarıyı 16 puanla 11. sırada tamamladı.

2023-2024 futbol sezonu TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, 14 hafta süren ilk yarıda 16 puanla 11. sırada tamamladı. 14 maçta 5 galibiyet,1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamlayan Talasgücü Belediyespor, rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü.

Talasgücü Belediyespor’un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1.Hafta Tarsus İdman Yurdu 3-2 Talasgücü Belediyespor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-0 Mardin 1969

3.Hafta Ayvalıkgücü Belediyespor 2-1 Talasgücü Belediyespor

4.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Gümüşhanespor

5.Hafta Aliağa Futbol A.Ş 3-0 Talasgücü Belediyespor

6.Hafta Talasgücü Belediyespor 0-1 Kırıkkalegücü

7.Hafta Kepez Belediyespor 4-1 Talasgücü Belediyespor

8.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-0 Edirnespor

9.Hafta İnegöl Kafkasspor 3-0 Talasgücü Belediyespor

10.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-0 Karabük İdman Yurdu

11.Hafta 52 Orduspor FK 0-0 Talasgücü Belediyespor

12.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Sinopspor

13.Hafta Artvin Hopaspor 3-0 Talasgücü Belediyespor

14.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-0 Malatya Arguvanspor

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İHA

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