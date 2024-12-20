Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç.(51) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç.(51) yakalanarak cezaevine teslim edildi.