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Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç.(51) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü,  İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç.(51) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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