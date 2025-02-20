TFF tarafından bir çok kategorideki maçlar tatil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hafta sonu oynanması gekeren İkinci Lig, Üçüncü Lig, Akademi Ligleri, Bölgesel Amatör Lig ile Kadın Ligleri maçları ertelendi. Ülke genelinde etkili olan kış şartları nedeniyle ertelenen müsabakalar daha sonra oynanacak. Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Develigücü ve Yahyalıspor, Kayserispor Elit Lig takımları ve Kayseri’yi kadın futbol liglerinde temsil eden takımlar bu haftayı dinlenerek geçirecek. Daha önce oynanması planlanan amatör futbol müsabakaları oynanacak