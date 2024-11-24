Tipide yollarda mahsur kalan bin 200 kişi kurtarıldı

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarda mahsur kalan bin 200 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Tipide yollarda mahsur kalan bin 200 kişi kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarda mahsur kalan bin 200 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Şehirde gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Pınarbaşı ilçesi ve civarında, Kuşcu Mahallesi civarında yolda kalan araç ve yolculara yardım etmek üzere polis, jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalarda bin 200 vatandaşa ulaşılarak sevkleri sağlandı. Ayrıca ekipler tarafından yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Belirtilen güzergahlarda yol güvenliği sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın yola çıkmamasını rica ediyoruz. Kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Her zaman her koşulda milletimizin yanında ve hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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