Tolgahan Alan, Niğde Belediyespor'a transfer oldu

Hacılar Erciyesspor'un en önemli oyuncularından birisi olan Tolgahan Alan, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk hesapları yapan Niğde Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

Tolgahan Alan, Niğde Belediyespor'a transfer oldu
Kayseri GündemEditör

Hacılar Erciyesspor’un en önemli oyuncularından birisi olan Tolgahan Alan, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyonluk hesapları yapan Niğde Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor’un en önemli oyuncularından birisi olan Tolgahan Alan, komşu kent takımı Niğde Belediyespor’a imzayı attı.

Türkiye 3. Lig hesapları yapan Niğde Belediyespor’un teklifine olumlu yanıt veren Tolgahan Alan, imzayı attı ve kırmızı mavili formayı giydi. Ligin ikinci yarısında Niğde Belediyespor için ter dökecek olan Tolgahan Alan, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.

Niğde Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu İdris Gündoğan da, Tolgahan Alan’ı kadroya katarak önemli bir transfere imza attıklarını söyledi.

Tolgahan Alan, Niğde Belediyespor'a transfer oldu
İHA
Kayseri Gündem

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