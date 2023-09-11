Tomarza'da 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı

Tomarza ilçesinde ders zilinin çalması ile birlikte 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı. İlçede bulunan ilk, orta ve lise okullarında eğitim gören 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Tomarza’da da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı. İlçede bulunan okul öncesi, ilk, orta ve lise dengi 49 okul da bulunan 417 öğretmen ve 4 bin 432 öğrenci ders başı yaptı.

Önemli günde minik öğrencileri yalnız bırakmayan Tomarza İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt yaptığı açıklamada; “Şükürler olsun özlem bitti. İlçemizde bulunan Yavuzselim, Atatürk ve 50. Yıl İlkokullarını bugün ziyaret ederek, öğrencilerimiz ile bir araya gelmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile 2023-2024 Eğitim yılının hayırlı ve başarılı bir yıl olmasını dilerim” dedi.