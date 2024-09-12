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Torbacıları topla topla bitmiyor: 7 kişi daha gözaltına alındı

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Operasyonlar sonucu 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan ikisi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

Torbacıları topla topla bitmiyor: 7 kişi daha gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, K.A., BK, BV, D.E., Y.K., S.Ç. ve R.D. isimli 7 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda ise 3 parça halinde 43,04 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.  Yakalanan şahıslardan 2’si hakkında ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, 5’i hakkında da ‘uyuşturucu madde ticareti bulundurmak ve kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. 

Öte yandan, K.A.’nın ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay, R.D.’nin ise ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ gibi suçlardan toplamda 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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