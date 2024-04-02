Türkiye'nin Yükselen Enerjisi 43 Yaşında

2 Nisan 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde temelleri atılan ASPİLSAN Enerji 43 yıldır ülkemizin enerji ihtiyaçlarına cevap vermek için durmadan çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen piller ile hem savunma sanayi hem de özel sektörün ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamakta hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin geliştirilmesi çalışmalarına da devam etmektedir.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi:” Bugün ASPİLSAN Enerji Ailesi olarak tam 43 yıldır ülkemizin enerji depolama alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö¬zümler üretmenin mutluluğu içindeyiz. 2022 yılında Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini resmi gazetede yayınlanan proje bazlı devlet teşviki ile kuran ASPİLSAN Enerji’de ilk seri ürünümüz olan lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilleri üretilmektedir. ASPİLSAN INR18650A28 pil hücresi yüksek deşarj hızı ve düşük sıcaklık performansı çalışabilme özellikleriyle dikkat çekmektedir. Lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilinin ülkemizde üretilmesi diğer alanlardaki teknolojilerimizin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır.”

Özdemir, ASPİLSAN Enerji’nin üretimde çeşitlilik sağlayıp yeni ürün ihracatlarıyla seneyi kapattığını, en büyük hedefinin de ihracat başarılarına yenilerini eklemek olduğunu belirtirken, "Türkiye'nin bölgesinde bir batarya üreticisi olma misyonuna odaklanıyoruz. Uluslararası kalite sertifikasyonları ile taçlandırdığımız A28 hücremiz global pazarlarda ilgi uyandıran bir ürün haline gelmiştir. Yıllardır lityum iyon pil ithalatı yapan Türkiye, A28 hücresi ile birlikte ilk defa ihracatçı konuma geçmiştir. ASPİLSAN Enerji, bu misyon doğrultusunda pil üretiminin yanı sıra, ham madde üreticileri, makine üreticileri, üniversiteler ve araştırmacılarla iş birliği yapıyor. Yılmadan yorulmadan ülkemizin batarya ekosistemini geliştirmek için aktif olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaca Özel Batarya Tasarımı

Özdemir, ASPİLSAN Enerji olarak batarya paketi ve Ni-Cd akü üretiminde telsiz bataryalarına, havacılık ve helikopter bataryalarından, telekomünikasyon bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirtti.

Hava ve uzay platformlarından deniz platformlarına kadar pek çok farklı sektör için bataryalar yaptıklarını dile getiren Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Haberleşme teknolojilerine özel geliştirdiğimiz lityum iyon bataryalarla ithalatın önüne geçip dışa bağımlılığımızı azaltacak olmanın memnuniyeti içindeyiz. Ülke ekonomisine ve afetlerdeki kesintisiz iletişime önemli katkı sağlayacak telekomünikasyon sektörüne özel ilk yerli lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Uzaktan yönetilebilen bu yeni nesil ticari versiyonları Türkiye’nin lider operatörleri tarafından geniş çaplı olarak kullanılmaktadır. ASPİLSAN Enerji telekomünikasyon altyapısına yönelik 48V 100Ah kapasitede batarya geliştirmiş ve üretmektedir. Bu bataryanın tasarımı, yazılımı ve ara yüzü milli olup yerli olarak üretimi yapılmaktadır. Bu batarya GSM operatörleri tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Tamamen ASPİLSAN Enerji bünyesinde geliştirilen donanım ve yazılımla birlikte, bataryamız güncellenme özelliğine sahiptir. Ek olarak geliştirilen kriptolu haberleşme yazılımı bataryamızda kullanılmakta, bu haberleşme sistemi ile kullanıcının bataryaya ait bütün verilere ulaşmasına imkan sağlanmaktadır.

Farklı pazarlar ve yeni ürünler açısından baktığımızda, çeşitli raylı sistem akülerini yerlileştirerek önemli bir pazara giriş yaptık. Ayrıca farklı deniz platformları için de ilk ürünlerimizi vermeye başladık.

KAAN’ın Bataryası ASPİLSAN Enerji’den

1990’lı yılların başında CN-235 Casa Nakliye Uçağı Projesi kapsamında başlayan, sonrasında da HERON bataryasının yerlileştirilmesi ve F-16 uçak bataryalarının özgünleştirilmesi ile devam eden faaliyetler sonrasında ASPİLSAN Enerji yoğun AR-GE ve teknoloji geliştirme faaliyetleri izleyerek havacılık bataryaları sektöründe uzmanlaşmıştır. ASPİLSAN Enerji, özellikle son dönemde yaptığı geliştirme faaliyetleriyle yaklaşık 40’ın üzerinde farklı tipte uçak, helikopter ve İHA/ SİHA’lar için akü tasarlayıp üretebilen, başta TSK olmak üzere ve diğer kurumların ihtiyaçlarını karşılayan bir havacılık batarya mükemmeliyet merkezi haline gelmiştir. Güvenlik hassasiyetleri çok yüksek olan havacılık sektöründeki 35 yılı bulan bilgi birikimi ve yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları neticesinde, ASPİLSAN Enerji’nin sektörde farklı ve özel bir pozisyonda yer aldığı görülmektedir.

ASPİLSAN Enerji geliştirdiği ve ürettiği batarya güç grupları ile sadece Türkiye içerisinde değil dünya genelinde gelişmiş havacılık bataryaları tasarlayıp üretebilen stratejik bir kurum durumundadır. FAA muadili olan EASA Part 21 sahibi bir kurum olan ASPİLSAN Enerji kalite sistematiği ve ürünün kusursuz şekilde paydaşlara sunulması birçok dünya çapında havacılık şirketlerinden ayıran önemli bir süreç olarak öne çıkmaktadır.

Ülkemizin beka projeleri kapsamında yer alan 5’inci nesil çok rollü savaş uçağımız KAAN’ın bataryalarını da tasarlayan ve üreten ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizin savunma sanayi alanındaki kritik projelerinin batarya ve pil gereksinimlerini yerli ve milli olarak üretme kabiliyetine sahip durumdayız.

Ar-Ge Çalışmalarımızla Gelecek Projelerimize Yön Veriyoruz

ASPİLSAN Enerji olarak Kayseri, Ankara ve İstanbul olmak üzere üç ayrı Ar-Ge merkezimizde sektörümüzdeki inovatif çözümleri ve ileri teknolojileri sıkı takip ediyoruz. Ar-Ge merkezlerimizde ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerinde önemli bir yol aldık. Bu bataryalar, ülkemizin kritik savunma sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesine önemli katkılar sağlıyor olacak.

2024 yılında da ürün gamımızı yenilikçi çözümler üretecek şekilde genişletmeyi planlıyoruz.”

