Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'i yargıladı

Filistin'de, ABD ve AB desteğiyle katliam ve soykırımlarına devam eden İsrail ve suç ortaklarının yargılanması, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan temsili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yapılarak haklarındaki karar hükme bağlandı.

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  • 02.01.2024 13:02
  • Güncelleme: 02.01.2024 23:24
Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'i yargıladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Filistin’de, ABD ve AB desteğiyle katliam ve soykırımlarına devam eden İsrail ve suç ortaklarının yargılanması, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan temsili Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yapılarak haklarındaki karar hükme bağlandı.

İsrail’in işlediği katliam ve soykırımlar, İsrail’le birlikte ona destek veren AB liderlerinin temsili maketleri Kayseri Cumhuriyet Meydanında Filistin Çadırı yanında kurulan temsili Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak, her bir liderin suçları boynuna asılarak kalemi kırılıp idama mahkum edildi. Cumhuriyet meydanında bu temsili mahkemede yargılanan liderleri gören Kayserililer, suçlulara yönelik sözlü hakaretler ve tahkir edici davranışta bulunuyor.

Filistin’de işledikleri katliam ve soykırımların tetikçisi olan İsrail Lideri Netenyahu ve İsrail Savunma Bakanı başta olmak üzere, ABD Başkanı Biden ve Almanya, Fransa ve İngiltere’nin liderleri de suçları boyunlarına asılı olduğu halde Cumhuriyet Meydanında sergilenmeye devam ediyor.

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İHA

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