Uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (25) yakalandı.
Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 ekip ve 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Talas ilçesinde 3 farklı noktada Narko-Asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 85 araç ve 277 şahıs sorgulandı.
Öte yandan, hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (25) yakalandı.