Vali Çiçek: 'Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır' dedi.

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  • 27.06.2023 12:41
  • Güncelleme: 27.06.2023 13:31
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Vali Çiçek: 'Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır'
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in mesajı şu şekilde:

“Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı’nı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Manevi duygularımızın yoğun yaşandığı bu günlerde insanlarımız aynı düşünce ve değerlerde buluşmakta, dargınlıklar, kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha yoğun yaşanmakta, inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Sevinçte ve üzüntüde hep birlikte olmamız bizleri farklı kılan özelliğimizdir. Kayserili vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, vatandaşlarımızın hizmetinde olacaklardır. Bayram vesilesiyle aile ziyaretleri için trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın, bayramlarının güzel bir şekilde geçmesi için trafikte yaşanacak olan yoğunluğu göz önünde bulundurarak, tedbirli davranmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Kayserili hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini hem aziz milletimiz hem de tüm insanlık için barışa huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

İHA

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