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Vali Çiçek, 'Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlıklar, Türk milletinin hafızasında silinmez izler bırakmıştır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlıklar, Türk milletinin hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!,' sözü, ile verilen mücadele ve sonunda kazanılan zafer, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milleti bir araya getiren bir simge olmuştur' dedi.

Vali Çiçek, 'Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlıklar, Türk milletinin hafızasında silinmez izler bırakmıştır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çiçek, “Türk Milleti olarak tüm dünyaya meydan okuyarak var olma mücadelesi verdiğimiz ve tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanına dönüştürdüğümüz Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünü gururla kutluyoruz. Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlıklar, Türk milletinin hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” sözü, ile verilen mücadele ve sonunda kazanılan zafer, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milleti bir araya getiren bir simge olmuştur. Bizler, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde bile “Çanakkale Geçilmez” dedirten sağlam bir iradenin ve ruhun mirasçıları olarak bu zaferi; sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, büyük bir millet olarak halen sürdürmekte olduğumuz şerefli ve kararlı yürüyüşümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferimizin 110’uncu yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum” dedi.

Haber Merkezi

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