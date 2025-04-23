Vali Çiçek: 'Emniyet ERVA spor okulu onurumuzu yükselten en önemli kurumlarımızdan, spor okullarımızdan birisi'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Emniyet ERVA Spor Kulübünü ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Çiçek, madalya görmeyi temenni ettiklerini söyleyerek başarılar diledi. Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada ise, “Emniyet ERVA Spor Kulübümüz gençlerimizin özellikle emniyet çatısı altında olmak için can attığı ERVA spor okullarımızdan birisi. Burada bin 900 öğrencimiz var, ve Emniyet ERVA bir sürü madalya getiriyor. Emniyet müdürümüz suçlularla, katillerle, alçaklarla mücadele ederken gençlerimizi suç ortamlarında onları bataklığa sürükleyebilecek kişileri hak ettikleri yere gönderirken aynı zamanda gençlerimizi de bu hayatta sporla, sanatla buluşturmak için mücadele veriyorlar. Emniyet müdürümüz buradaki çocukları evlatlarından ayırmıyor. Koskoca şehitleri olan bir teşkilatın spor kulübünde olmak, gazileri olan spor kulübünde olmak herkese nasip olmaz. Emniyet ERVA spor okulu bizim onurumuzu yükselten en önemli kurumlarımızdan, spor okullarımızdan birisidir. Buradan beklentimiz yüksek. Emniyet müdürümüze ‘nasıl ki bu şehirde uyuşturucuyu, cinayetleri azalttıysanız bana artık daha büyük madalyalar getirin’ dedim. Onlar da bu bizim şerefimiz diyorlar ve tahmin ediyorum ki emniyet sayfasında sadece suçluları değil büyük madalyaları da görmeye başlayacağız” diye konuştu.