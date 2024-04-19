Vali Çiçek'ten Develi Devlet Hastanesi'ne ziyaret
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il ve ilçe protokolü ile birlikte gerçekleştirdiği Develi programı çerçevesinde, Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il ve ilçe protokolü ile birlikte gerçekleştirdiği Develi programı çerçevesinde, Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’dan hastanede sunulan hizmetler hakkında çeşitli bilgiler aldı. Vali Çiçek ve beraberindekiler; hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulundu.
Haber Merkezi
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Vali Çiçek'ten Develi Devlet Hastanesi'ne ziyaret
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