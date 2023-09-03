Vali Fidan, selden zarar gören yerleri inceledi

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sağanak sonrası selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

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  • 03.09.2023 18:56
  • Güncelleme: 03.09.2023 18:56
Vali Fidan, selden zarar gören yerleri inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sağanak sonrası selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ve beraberindeki görevli personeller ile selden etkilenen merkeze bağlı Özyayla köyünü ziyaret etti. Vali Fidan, selden etkilenen arazilerde ve yerleşim yerlerinde inceleme yaparak, selden etkilenen merkeze bağlı Özyayla köyünde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

İHA

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