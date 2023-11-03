Vekil Hulusi Akar, Bilge Kral'a mezarı Başında Dua Etti
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar kişilik, liderlik ve halkına hizmetleriyle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı büyük devlet adamı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti.
- 03.11.2023 09:42
- Güncelleme: 03.11.2023 09:42
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; kişilik, liderlik ve halkına hizmetleriyle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı büyük devlet adamı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ve Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti.
Haber Merkezi
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