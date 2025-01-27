Veteriner hekimi yaralayan meclis üyesi ve oğlu tutuklandı
Develi'de Meclis Üyesi Ramazan Turhan ile oğlu Hayri Turhan'ın veteriner hekim Mustafa Uluyol'u yaralaması olayı ile ilgili Ramazan Turhan ve Hayri Turhan tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Develi’de meydana geldi. Meclis üyesi Ramazan Turhan ile oğlu Hayri Turhan tartıştığı veteriner Mustafa Uluyol’u tüfekle vurdu. Vurulan Uluyol, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale ile hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrasında Uluyol’un taburcu edildiği öğrenilirken Meclis Üyesi Ramazan Turhan ile oğlu Hayri Turhan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.