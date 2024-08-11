Veteriner hekimler kahvaltıda bir araya geldi

Kayseri Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, şehirde bulunan veteriner hekimler kahvaltıda buluştu.

Bir restoranda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Oda Başkanı Akgün Ergül, meslektaşlarına çalışmalarında başarılar dileyerek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Etkinliğe katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise; "Kayseri’de başlattığımız bir çalışma var; dünyada ve Türkiye’de gelişmiş hayvancılığın önemli kriterlerinden biri olan Hastalıktan Ari İşletmeler. Bu konuda da kurumumuz yoğun bir şekilde çalışıyor. Göreve başladığımızda 8 işletmedeydik, şuanda yaklaşık 50 işletmeye ulaşacağız. Yıl sonu hedefimiz 70 işletme. Bu konuda da bize destek vermenizi istiyoruz. Çünkü birlik ve beraberlik olmadan başarı olmayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.