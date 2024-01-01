Vicdan Mahkemesi, zalimler için kalemini kırdı

İsrail'in işlediği katliam ve soykırımlar, İsrail'le birlikte ona destek veren AB liderlerinin temsili maketleri Kayseri Cumhuriyet Meydanında Filistin Çadırı yanında kurulan temsili Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak, her bir liderin suçları boynuna asılarak kalemi kırılıp şidama mahkum edildi.

Cumhuriyet meydanında bu temsili mahkemede yargılanan liderleri gören Kayserililer, suçlulara yönelik sözlü hakaretler ve tahkir edici davranıştab ulunuyorlar.

Filistin'de işledikleri katliam ve soykırımların tetikçisi olan İsrail Lideri Netenyahu ve İsrail Savunma Bakanı başta olmak üzere, ABDD Başkanı Biden ve Almanya, Fransa ve İngiltere'nin liderleri de suçları boyunlarına asılı olduğu halde Cumhuriyet Meydanında sergilenmeye devam ediyor.