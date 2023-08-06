Yazıbağları’nda korkutan yangın

Melikgazi İlçesine bağlı Yazıbağları'nda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı.

Ağaç ve yeşilliklerin bulunduğu noktada çıkan yangında yaralanan olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırladığı raporla belli olacak.