Yazıbağları'nda korkutan yangın
Kayseri'nin Yazıbağları'nda yangın meydana geldi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
- 06.08.2023 20:36
- Güncelleme: 06.08.2023 20:36
Melikgazi İlçesine bağlı Yazıbağları'nda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı.
Ağaç ve yeşilliklerin bulunduğu noktada çıkan yangında yaralanan olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırladığı raporla belli olacak.
1ha
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