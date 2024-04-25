Yeni dönemin ilk kırsal ziyareti Yamaçlı'ya

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ikinci dönemin ilk kırsal ziyaretini Yamaçlı'ya gerçekleştirdi. Burada belediye tarafından hizmete giren sosyal tesiste mahalleli ile bir araya gelen Başkan Yalçın, sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Yeni dönemin ilk kırsal ziyareti Yamaçlı'ya
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ikinci dönemin ilk kırsal ziyaretini Yamaçlı’ya gerçekleştirdi. Burada belediye tarafından hizmete giren sosyal tesiste mahalleli ile bir araya gelen Başkan Yalçın, sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Yamaçlı Sosyal Tesisindeki programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve mahalle sakinleri katıldı. 31 Mart seçimlerinde mahalle muhtar seçilen Fatih Köroğlu’nun ev sahipliğindeki programda hem tanışma gerçekleşti hem de yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, davetinden dolayı muhtar Fatih Köroğlu’na teşekkür ederken, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Önceki muhtar, muhtar heyeti, diğer mahalle muhtarları ve vatandaşların da katıldığı sohbet toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Yeni dönemin ilk kırsal ziyareti Yamaçlı'ya
Yeni dönemin ilk kırsal ziyareti Yamaçlı'ya
Yeni dönemin ilk kırsal ziyareti Yamaçlı'ya
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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