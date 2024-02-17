Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele Rehabilitasyon Merkezi bu yaz hizmete açılıyor

Yeşilay tarafından madde bağımlısı gençleri topluma geri kazandırmak amacıyla yapımına başlanan ve geçtiğimiz Ağustos ayında temeli atılan Kayseri Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldığı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Rehabilitasyon Merkezi'nin bu yaz sonunda hizmete açılacağını duyuran Vali Çiçek yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucu illetinin pençesine düşmüş olan gençlerimizi kurtarmak ve topluma geri kazandırmak amacıyla yapımına başladığımız Kayseri Yeşilay Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezimizin inşasında sona yaklaşıyoruz. İnşallah bu yaz sonunda merkezimizi hizmete açıp şehrimiz ve bölgemizin huzuru için hizmet vermeye hazır hale getireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.