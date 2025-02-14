Yılkı Atı Bataklıktan Kurtarıldı

Kayseri OSB İtfaiye ekipleri, sabah saatlerinde aldıkları ilginç bir ihbarla harekete geçti. Bataklığa saplanmış halde bulunan bir yılkı atının ihbarını alan ekipler, olay yerine hızla ulaştı ve hummalı bir kurtarma operasyonuna başladı.

Yılkı Atı Bataklıktan Kurtarıldı

 Atın zarar görmeden kurtarılması için uzun uğraşlar veren itfaiye ekibi, Bölge Fen İşleri Müdürlüğü'nden sağlanan kepçenin de yardımıyla yılkı atını bataklıktan çıkarmayı başardı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, itfaiye ekiplerinin bu özverili çalışmasını takdir ederek, “İtfaiye ekiplerimiz yalnızca sanayi bölgelerinde değil, çevrede meydana gelen her türlü olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ediyor. Bu kurtarma operasyonu da doğaya olan bağlılıklarının bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, yılkı atının doğal yaşam alanına dönebilmesindeki başarılarından ötürü itfaiye ekiplerine teşekkür etti ve insana ve doğaya katkı sunmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

 

Haber Merkezi

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