Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Şafak Operasyonu'nda DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Kayseri GündemEditör

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Şafak Operasyonu’nda DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde örgüt içerisinde, faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Polis Özel Harekat destekli gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 şahsın evinde arama yapıldı. İkamette yapılan aramada dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kayseri Gündem

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