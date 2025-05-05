Zabıta ekiplerinden bit pazarına denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kayseri'de kurulan bit pazarına denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan, son kullanım tarihi geçmiş gıda maddelerine el konularak imha edildi.

Zabıta ekiplerinden bit pazarına denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kayseri'de kurulan bit pazarına denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve Melikgazi Belediyesi zabıta görevlileri ile birlikte bit pazarındaki yapılan denetimlerde satıcılara, tüketime uygun olmayan, son tüketim tarihi geçmiş ve imhayı gerektiren ürünlerin satılmasından dolayı işlem yaptı. Ekipler, Battalgazi Mahallesi’ndeki bit pazarında tespit ettiği uygunsuz gıda maddelerini tutanak ile tespit etti ve toplayarak imha etti.

Gerçekleştirilen denetimlerde, 32 adet çocuk oyun hamuru, 2 adet yufka ekmek, 25 adet makarna, 2 adet galeta unu, 12 adet içecek, 1 adet ketçap, 4 kilogram keçi boynuzu, 7 adet hindi salam, 5 adet bebek bisküvisi, 10 adet donmuş mısır, 4 kilogram zeytin, 3 adet halka sucuk, adet 1 kilogram çiğköfte, 50 adet kefir, 5 kilogram mısır kuruyemiş, 5 bidon 3’ü 1 arada, 2 adet 1 kilogram bezelye, 2 adet 5 kilogram tuz, tutanaklar eşliğinde atık transfer araçlarına yüklenerek toplandı ve imha edildi.

Haber Merkezi

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